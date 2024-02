Mercato - PSG : Le départ de Mbappé est déjà validé 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l’issue de la saison, et l’attaquant français aurait déjà fait le choix de rejoindre le Real Madrid libre. Un départ qui lui ferait beaucoup de bien aux yeux de Frédéric Antonetti, mais l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC évoque néanmoins un conflit d’intérêt pour la suite de la Ligue des Champions.

La bombe est lâchée pour l’avenir de Kylian Mbappé ! Selon les révélations du Parisien confirmées par d’autres médias par la suite, l’attaquant français aurait déjà décidé de quitter le PSG libre à l’issue de la saison pour s’engager avec le Real Madrid alors que son contrat au Parc des Princes arrive à expiration. Mbappé serait donc en train de vivre ses derniers mois au PSG, mais il pourrait bientôt affronter son futur club…

« Une situation perturbante pour Mbappé et Paris »

Au micro du Canal Football Club dimanche soir, Frédéric Antonetti a évoqué cette situation très particulière pour Kylian Mbappé s’il venait à croiser le Real Madrid en Ligue des Champions : « Mbappé ? Ils sont dans la même compétition, ils peuvent se rencontrer avec le Real Madrid. S’il annonce son départ avant le match, ça risque d’être compliqué pour lui, le club et même pour le Real Madrid. C’est toujours un peu délicat. C’est une situation perturbante pour le joueur et pour Paris », confie l’ancien entraîneur du LOSC.

