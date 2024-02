PSG : Mbappé en plein échec, il va imiter Messi ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Kylian Mbappé voit son contrat s'achever en juin prochain et son avenir semble toujours aussi flou. Bien que plusieurs sources avancent qu'il a choisi de rejoindre le Real Madrid, pour le moment, rien n'est concret et surtout rien n'est officiel. A tel point que comme Lionel Messi en 2021, l'attaquant du PSG semble dans une impasse pour son avenir.

L'avenir de Kylian Mbappé va encore nous tenir en haleine quelques jours. Et pour cause, bien que contrairement à 2022, l'attaquant du PSG souhaite cette fois-ci donner sa réponse avant la fin de la saison, mais pour le moment, il semble dans une impasse.

Mbappé dans une impasse pour son avenir

Et pour cause, selon les informations de The Independent , l'offre du Real Madrid ne convainc pas encore le clan Mbappé qui n'a donc toujours pas trouvé d'accord avec le club merengue . Une situation qui l'a poussé à se renseigner auprès de certains clubs de Premier League à l'image de Liverpool et Arsenal. Mais son salaire n'entre pas dans la stratégie de ces clubs. Dans le même temps, l'offre du PSG est toujours sur la table.

Comme Messi en 2021 ?