Real Madrid : Un salaire historique pour Mbappé ?

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l'histoire pourrait débuter très prochainement. Le joueur de 25 ans aurait pris la décision de s'envoler pour l'Espagne au terme de son contrat. Ce lundi, la presse ibérique confirme l'information et dévoile le salaire record que pourrait toucher le champion du monde 2018 la saison prochaine.

Kylian Mbappé aurait choisi son prochain club. longtemps tiraillé entre une prolongation au PSG et un départ au Real Madrid, l'international français aurait pris la décision de quitter la France. Une information lâchée par Le Parisien et confirmée ensuite par ESPN et d'autres médias étrangers.

Salaire record pour Mbappé

Lors de l'émission El Debate , Tomás González-Martín a dévoilé le salaire de Mbappé. Le joueur de 25 ans devrait toucher un salaire brut de 60M€ (32M€ nets). L'international français, qui devrait signer un contrat de six ans avec le Real Madrid, deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire du club merengue.

L'officialisation est attendue

Reste à attendre l'officialisation de Mbappé. Celle-ci pourrait bien intervenir dans les prochains jours, possiblement avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad, prévu le 14 février. En coulisses, le champion du monde 2018 préparerait son départ. Il rechercherait un appartement à Madrid afin d'ouvrir une nouvelle page de sa carrière.