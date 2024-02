Mercato : L’OL boucle un gros coup, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très actif lors de ce mercato hivernal, l'OL s'est imposé face à l'OM en clôture de la 20ème journée de Ligue 1 (1-0). L'occasion pour plusieurs recrues hivernales de se montrer en Ligue 1. Parmi elles, Nemanja Matic, qui va devoir retrouver le rythme après séché les derniers entraînements à Rennes. Ce dimanche, Pierre Sage s'est prononcé sur les premiers pas de l'international serbe.

Ils sont sept à avoir rejoint l'OL cet hiver : Orel Mangala, Gift Orban, Adryelson, Lucas Perri, Malick Fofana, Saïd Benrahma et Nemanja Matic. Certains d'entre eux ont participé à la victoire lyonnaise face à l'OM ce dimanche, notamment le milieu de terrain serbe, qui a fait le forcing pour quitter Rennes lors de ce mois de janvier.

« Les nouveaux joueurs vont s'intégrer »

Le visage de l'OL en a été transformé. « On ne s'était pas alarmés quand on avait perdu, on n'était pas inquiets, on ne va pas s'enflammer maintenant. Les nouveaux joueurs vont s'intégrer, ça va dynamiser les choses » a confié Pierre Sage, le coach lyonnais, après sa victoire face à l'OM ce dimanche.

Sage souhaite la bienvenue à Matic