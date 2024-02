Mbappé - PSG : La stratégie secrète du Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé a les cartes en main pour son avenir et semble se diriger vers le Real Madrid après sept saisons au PSG. Du côté de la capitale espagnole, on se veut néanmoins prudent en attendant le dénouement du feuilleton, et c’est la loi du silence qui domine.

Deux ans après avoir convaincu Kylian Mbappé de prolonger son bail, le PSG réussira-t-il la même prouesse dans les prochaines semaines ? On en est loin d’après les informations divulguées par Le Parisien ce week-end, annonçant que l’attaquant tricolore avait choisi le Real Madrid pour la suite de sa carrière. Pas de quoi faire fanfaronner les Merengue , préférant garder le silence après la désillusion du printemps 2022.



Silence total pour Mbappé

Du côté du Real Madrid, c’est en effet le silence total au sujet de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti n’échappe pourtant pas aux questions sur le sujet, mais l’entraîneur merengue a toujours botté en touche, comme ce fut le cas au début de l’année. « Je ne vais pas répondre sur ce sujet », lâchait-il en conférence de presse. Un habitué du centre d’entraînement du Real Madrid n’est pas étonné.

« Dès qu’on leur parle de Mbappé, ils se referment »