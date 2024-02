PSG : Mbappé à un pas du Real Madrid, qui pour le remplacer ?

La rédaction

En ce début du mois de février, il semblerait qu’un énorme virage ait été pris dans le feuilleton Kylian Mbappé. Cette fois-ci, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain aurait décidé de plier bagage pour rejoindre le Real Madrid contrairement à son choix remontant au printemps 2022. Quel choix doit faire le PSG pour son remplacement ? C’est notre sondage du jour !

La mèche semble être enfin vendue dans le feuilleton Kylian Mbappé. Samedi, Le Parisien et ESPN affirmaient tour à tour que le meilleur buteur de l’histoire du PSG avait pris la décision de quitter le club de la capitale en fin de saison, soit à l’expiration de son contrat, dans l’optique de rejoindre le Real Madrid. Cependant, ni le PSG ni le Real Madrid n’aurait été mis au courant de ce choix par le capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé a tranché, ce sera le Real Madrid !

Pour autant, l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain qu’est Laure Boulleau a confirmé la tendance dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club . « Mais pour la première fois, sur des sources plutôt cohérentes et assez sérieuses, on me dit que c’est fait ». Et maintenant ? Le journaliste de CBS Sports Jonathan Johnson affirmait la semaine dernière par le biais d’une rubrique pour CaughtOffside que le PSG comptait investir au milieu de terrain pour Bruno Guimarães à la prochaine intersaison et pourrait décider d’offrir à Gonçalo Ramos le rôle de successeur de Kylian Mbappé. Néanmoins, d’autres options se présenteraient au PSG : à commencer par le retour de prêt de Xavi Simons du RB Leipzig.

Mercato - PSG : Le clan Mbappé a vendu la mèche ? https://t.co/sWdgxoy9MV pic.twitter.com/E5Q3uQpWNp — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

Rashford OUT, Leão plus d’actualité, l’heureux élu nommé Osimhen ?

En outre, et alors que Téléfoot révélait fin janvier que Rafael Leão était une piste prise en considération par le PSG, le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité la semaine dernière que le Paris Saint-Germain ne pense désormais plus à Leão. Et qu’en est-il de Marcus Rashford ? The Daily Telegraph a annoncé dimanche soir que le PSG s’était définitivement retiré de cette opération après avoir longtemps apprécié le profil de l’international anglais et enfant de Manchester United. En cas de départ de Kylian Mbappé, ce serait Victor Osimhen le grand favori à la succession du Français au Paris Saint-Germain.

Les solutions Gabriel Jesus ou Julian Alvarez ?