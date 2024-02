Mercato - PSG : Mbappé a vendu la mèche pour son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé aurait enfin pris sa décision et ne devrait pas prolonger son contrat avec le PSG pour s'engager libre du côté du Real Madrid l'été prochain. Mais l'attaquant français, s'il n'a jamais exprimé clairement sa position ces derniers mois, avait pourtant lâché des indices qui allaient effectivement dans le sens d'un départ. Explications.

La fin est annoncée pour Kylian Mbappé au PSG ! Selon les révélations du Parisien , le capitaine de l'équipe de France aurait enfin tranché quant à son avenir et opterait pour un départ libre en direction du Real Madrid l'été prochain. Ce qui signifie donc bien évidemment qu'il ne prolongera pas son contrat avec le PSG...

« Avec l’accord que j’ai passé, on a réussi à protéger l’ensemble des parties »

Mais dès le 3 janvier, interrogé en zone mixte après la victoire en Trophée des Champions contre Toulouse, Mbappé avait déjà vendu la mèche sur son départ du PSG : « Je suis très motivé pour cette année, c’est très important. On a des titres à aller chercher et on en a pris un. Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important », expliquait l'attaquant français.

Un discours qui annonçait déjà son départ ?

Dans des propos, Kylian Mbappé confirme donc un arrangement avec la direction du PSG : celui de tirer un trait sur 100M€ de primes qu'il aurait dû percevoir s'il décide de ne pas prolonger son contrat. Et ce discours de Mbappé, prononcé dès le début du mois de janvier, ne semble donc laisser aucune place au doute sur ses intentions...