PSG - Mbappé : Encore une bombe sur son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À en croire les dernières tendances, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà décidé de quitter le PSG libre au terme de son contrat en juin prochain et envisage de s'engager avec le Real Madrid. Mais selon Daniel Riolo, et contre toute attente, l'attaquant français n'es pas certain de pouvoir débarquer au sein du club merengue s'il ne veut plus de lui...

Kylian Mbappé et le PSG, c'est la fin ? Le Parisien a lâché une bombe en révélant que le capitaine de l'équipe de France aurait déjà acté son départ à l'issue de la saison, alors qu'il arrivera au terme de son contrat à cette échéance. Mbappé aurait d'ores et déjà prévu de rallier le Real Madrid après avoir refusé d'activer l'année supplémentaire en option qui aurait permis au PSG de le conserver jusqu'en 2025.

« Il a toujours dit qu’il ne prolongerait pas »

Interrogé à ce sujet au micro de RMC Sport dans Stephen Time samedi, Daniel Riolo indique que l'issue de ce feuilleton Mbappé était pourtant courue d'avance depuis un moment au PSG : « On est dans la continuité de tout ce qui s’est passé cet été. Quand le PSG avait très mal géré la fin de son contrat, il y a eu une polémique pour rien. Dans l’esprit de Mbappé, il faisait la dernière année, il ne prolongeait pas, il a toujours dit qu’il ne prolongerait pas », lâche l'éditorialiste, faisant donc référence à toute la polémique liée à son refus de prolonger jusqu'en 2025. Mais ce n'est pas tout...

« Si le Real Madrid ne veut pas de lui... »