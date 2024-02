PSG : L’Espagne interpelle Mbappé pour son transfert

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé aurait enfin pris sa décision. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l'international français aurait choisi de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Après 7 saisons passées dans la capitale, la star de 25 ans veut enfin réaliser son rêve de porter la tunique blanche madrilène. D'ailleurs, le capitaine de l'équipe de France se fait désirer en Espagne.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble prendre la direction du Real Madrid. Le Parisien a révélé ces dernières heures que l’international français avait décidé de rejoindre le club madrilène à l’issue de la saison. Rien n’a encore été officialisé, mais la star de 25 ans ne devrait plus tarder à dévoiler elle-même son choix pour la suite de sa carrière.

Mbappé se fait désirer au Real Madrid

En Espagne, on attend grandement la réponse de Kylian Mbappé. « Il y a de la lassitude mais aussi beaucoup de gens qui sont de plus en plus attirés par le sujet » a ainsi révélé Carlos Carpio, directeur adjoint de MARCA , dans des propos rapportés par Le Parisien . Et chez les fans du Real Madrid, on réclame naturellement l’arrivée du natif de Bondy.

«Nous avons besoin de lui»