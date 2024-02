Mbappé : C’est la panique au PSG

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé vit peut-être ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Le Parisien a révélé que la star de 25 ans avait choisi le Real Madrid pour poursuivre sa carrière. Mais pour l'instant, rien n'est encore officiel. Le PSG peut donc encore y croire. Mais au sein du club de la capitale, on commencerait à perdre espoir.

À l’issue de la saison, Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du PSG. Le Parisien a révélé ces dernières heures que le champion du monde 2018 avait décidé de rejoindre le Real Madrid une fois son contrat avec le club de la capitale expiré. Le natif de Bondy veut enfin réaliser son rêve de revêtir la tunique blanche des Merengue .

PSG - Mbappé : Le Real Madrid veut éviter une nouvelle désillusion https://t.co/RTwtkM1L72 pic.twitter.com/1YqT6DcILp — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

Rien n'est encore officiel pour Mbappé

Mais pour le moment, aucune annonce officielle n’a encore été faite. De plus, Kylian Mbappé avait promis à Nasser Al-Khelaïfi qu’il serait le premier au courant de sa décision, afin de permettre au PSG de se retourner sur le mercato. Mais malgré cela, les dirigeants parisiens commenceraient à perdre espoir dans ce feuilleton.

Le PSG perd espoir