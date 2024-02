PSG - Mbappé : Le Real Madrid veut éviter une nouvelle désillusion

Thibault Morlain

Ces dernières heures, le feuilleton Kylian Mbappé s’est à nouveau enflammé. En effet, il a été révélé que l’actuel attaquant du PSG avait choisi de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Libre à l’issue de la saison, Mbappé voudrait donc s’envoler vers l’Espagne, mais pour le moment, il n’y a rien d’officiel et le dossier n’est pas bouclé à 100%. D’ailleurs, chez les Merengue, on refuserait de crier victoire trop vite comme en 2022.

Dans sa dernière année de contrat au PSG, Kylian Mbappé a une décision importante à prendre pour son avenir. Au début du mois de janvier, l’international français assurait qu’il n’avait encore rien acté, mais voilà que ces dernières heures, ça aurait évolué. En effet, Le Parisien a assuré que Mbappé avait choisi de continuer sa carrière au Real Madrid. Cela fait un moment que les Merengue s’intéressent au Français et après plusieurs échecs, ils pourraient donc avoir gain de cause. Pour autant, à Madrid, on n’acterait pas encore l’arrivée de Kylian Mbappé.

« Les choses se présentent pas mal, mais… »

Suite aux éléments sortis ces dernières heures sur Kylian Mbappé et le Real Madrid, Frédéric Hermel a fait le point au micro de RMC . Le journaliste, spécialiste de la Casa Blanca, a alors assuré : « Ils sont plutôt tranquilles à Madrid. Moi ce qu’on me dit c’est que les choses se présentent pas mal, mais on ne veut surtout pas s’exciter. Le Real attend que Mbappé parle avec le PSG, annonce officiellement sa décision, et ensuite ils discuteront si Mbappé a envie de venir au Real ».

Eviter de « se faire ridiculiser une nouvelle fois »