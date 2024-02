PSG : A l’étranger, on a déjà trouvé le successeur de Mbappé !

Axel Cornic

Nous sommes peut-être à un tournant important du feuilleton Mbappé, avec Le Parisien qui annonce une décision en ce début du mois de février. La star française aurait en effet choisi de rejoindre le Real Madrid et devrait donc quitter le Paris Saint-Germain au terme de son contrat le 30 juin prochain.

Les supporters du PSG ont dû tomber de leur chaise ce samedi, en lisant l’information du Parisien . En plein débat sur l’avenir de Kylian Mbappé, le quotidien a en effet annoncé qu’il aurait d’ores et déjà choisi de quitter Paris et la Ligue 1, pour poser ses valises au Real Madrid.

PSG : Un transfert imminent à 115M€ grâce à l’UEFA ? https://t.co/gXhCPWDllG pic.twitter.com/C0I7ISWae3 — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Mbappé aurait choisi le Real Madrid

Cette tendance n’a toutefois pas été confirmée partout en Europe, puisque RMC Sport ou encore MARCA et AS sont beaucoup moins péremptoires concernant l’avenir de Mbappé. Car si le scénario d’un départ est effectivement possible, le PSG semble toujours avoir bon espoir de le convaincre de prolonger son contrat, tout comme en 2022.

Le PSG déjà en quête de son remplaçant ?