Mercato : Le PSG a tout prévu pour l'après-Mbappé

Jean de Teyssière

Le PSG est en train de vivre ses derniers instants en compagnie de sa star et meilleur joueur : Kylian Mbappé. Le Bondynois devrait partir libre du club parisien en juin prochain et signer un contrat avec le Real Madrid. Les premiers signes étaient visibles dès le mois de juin 2023, lorsque Mbappé avait décidé de ne pas prolonger. En huit mois, le PSG a eu le temps de digérer cette nouvelle et est désormais serein quant à l'après-Mbappé.

Cette saison, Kylian Mbappé a inscrit 20 buts en Ligue 1. Le champion du monde français écrase le championnat de France et file vers un nouveau titre de meilleur buteur de la saison. Un profil qui risque d'être difficile à remplacer pour le PSG, même si tout est prévu.

Le PSG pessimiste avec Mbappé

Le Parisien a confirmé l'information de Foot Mercato : Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison et s'engager pour le Real Madrid. Le club de la capitale semblait être au courant depuis plusieurs mois, notamment lorsque Nasser al-Khelaïfi a décidé de placer son joueur dans le loft. Encore aujourd'hui, le PSG sait que sa star va quitter le club à l'issue de la saison.





Le PSG n'est pas abattu