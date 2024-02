Mercato - PSG : C’est déjà bouclé pour le successeur de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG serait déjà prêt à assumer la vie sans Kylian Mbappé. En effet, le recrutement effectué l’été dernier et l’émergence du titi parisien Warren Zaïre-Emery en équipe première apporteraient satisfaction en coulisses. Pas d’attaquant star au programme pour le mercato estival ?

Prochainement, la décision finale de Kylian Mbappé devrait être communiquée à Nasser Al-Khelaïfi. Selon Fabrizio Romano, le président du PSG saura en priorité si Mbappé poursuivra au Paris Saint-Germain ou bien s’il rejoindra le Real Madrid en tant qu’agent libre en fin de saison.

Gonçalo Ramos à la place de Kylian Mbappé ?

Au cas où Kylian Mbappé venait à claquer la porte du PSG l’été prochain, soit sept ans après l’avoir ouverte, Gonçalo Ramos pourrait bénéficier de la place du champion du monde tricolore à la pointe de l’attaque parisienne d’après le journaliste Jonathan Johnson qui s’est confié à CaughtOffside . « Nous avons vu Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola rejoindre le club cet été, et il y a déjà une situation potentielle avec Ramos qui pourrait nécessiter une solution à la fin de la saison. Ou nous pourrions évidemment voir Mbappe partir et cela pourrait créer une plus grande opportunité pour Ramos ».

«Ils ont déjà leur prochaine star en la personne de Warren Zaïre-Emery»