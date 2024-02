C’est un carton, le PSG prépare un nouveau coup au mercato

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait lâché un peu plus de 20M€ pour recruter Kang-in Lee en provenance de Majorque. Sur le terrain, ce transfert est une réussite puisque le Sud-Coréen livre des prestations convaincantes. Mais l’opération est encore plus excellente d’un point de vue business. L’arrivée de Kang-in Lee est un véritable carton, ce qui donnerait des idées au PSG pour le prochain mercato.

Très actif à l’intersaison, le PSG avait bouclé un transfert historique. En s’offrant les services de Kang-in Lee pour une vingtaine de millions d’euros en provenance de Majorque, le club de la capitale a recruté le premier joueur sud-coréen de son histoire. Kang-in Lee a ainsi posé ses valises au PSG et voilà que ce genre d’opération pourrait se répéter à l’avenir…

Neymar et Messi oubliés, Mbappé devancé

Au-delà d’être un excellent joueur de football, Kang-in Lee régale le PSG d’un point de vue business. En effet, derrière lui, l’ancien de Majorque a attiré un vivier de fans sud-coréens impressionnant et c’est un jackpot pour le PSG. Ces dernières semaines, il a ainsi été révélé que Kang-in Lee était le plus gros vendeur du club de la capitale, faisant même mieux que Kylian Mbappé. A Paris, les départs de Lionel Messi et Neymar ont quasiment été palliés par cette arrivée de Kang-in Lee.

« Le prochain mercato d’été du PSG sera animé en Asie »