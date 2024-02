Mbappé - PSG : Le coup de théâtre prend forme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat ce qui semble l'éloigner du PSG et le rapprocher du Real Madrid. C'est d'ailleurs le club qu'aurait décidé de rejoindre l'attaquant français. Cependant, malgré son choix, aucun accord n'aurait été trouvé entre les deux parties. Et ce serait encore loin d'être le cas.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et il peut depuis le 1er janvier s'engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Selon les informations du Parisien , son choix serait d'ailleurs déjà fait puisque Kylian Mbappé a choisi de rejoindre le Real Madrid, deux ans après avoir repoussé les avances du club merengue pour prolonger au PSG.

Pas d'accord entre le Real et Mbappé ?

Néanmoins, selon les informations de The Independent , le feuilleton est encore loin d'être terminé. Et pour cause, le média britannique assure que le Real Madrid et Kylian Mbappé sont encore loin d'avoir trouvé un accord. Et visiblement, ce n'est pas pour tout de suite. Au sein du PSG, on s'attend à un départ de Kylian Mbappé, mais rien n'est bouclé avec le Real Madrid pour le moment, bien que le sentiment général reste que le joueur a choisi de rejoindre la Casa Blanca .

Le Real ne veut pas faire de folie

Cependant, rien n'est donc acté, et pour cause, le Real Madrid n'a pas l'intention de faire de folie pour le salaire de Kylian Mbappé. Déçu par le choix de l'attaquant du PSG, qui avait prolongé en 2022, Florentino Pérez ne veut donc pas lui offrir un contrat qui déséquilibrerait le vestiaire madrilène. Mais compte tenu de l'allégement de la masse salariale depuis plusieurs saisons, le Real Madrid aura tout de même des moyens. Reste désormais à savoir si cette situation sera suffisante pour inverser la tendance dans ce feuilleton.