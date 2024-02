Un club oublie Luis Enrique, le PSG peut jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Xavi a annoncé qu'il quitterait le FC Barcelone en fin de saison, Deco a été interrogé sur la succession du technicien espagnol. Le directeur sportif du Barça évoque ainsi différentes pistes dont celles menant à Jurgen Klopp, Thiago Motta, Rafael Marquez ou encore Pep Guardiola. Mais pas Luis Enrique alors que le nom de l'entraîneur du PSG a été évoqué pour un retour.

L'été prochain cela risque d'être animé sur le banc des clubs européens. Et pour cause, plusieurs coachs vont partir, à l'image de Jurgen Klopp et Xavi qui ont déjà évoqué leur départ de Liverpool et du FC Barcelone. Leur succession a déjà débuté et Deco évoque d'ailleurs la possibilité de voir le premier remplacer le second sur le banc du Barça.

Mercato : Le PSG refuse un transfert, voilà la raison https://t.co/N4cwIYF4HB pic.twitter.com/mCpgEyQL50 — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Deco ne parle pas de Luis Enrique...

« C’est un excellent entraîneur, mais je pense que ce n’est pas le moment d’en parler. Le nouveau technicien voudra apporter des changements, mais il faudra d’abord lui expliquer le projet et les idées. Il existe de nombreuses options », assure le directeur sportif du Barça dans les colonnes de La Vanguardia , avant d'évoquer les pistes menant Thiago Motta (Bologne) et Rafael Marquez (FC Barcelone B) : « Je ne suis pas beaucoup le travail de Motta car il ne fait pas partie d’une équipe italienne que je vois habituellement. Márquez oui, car il est ici. C’est un jeune entraîneur qui grandit malgré les difficultés. Être ici fera de vous un meilleur entraîneur . »

... mais évoque Guardiola