Mercato - PSG : Mbappé, un départ qui arrange tout le monde ?

D'après les informations du Parisien, qui a d'ailleurs consacré sa Une au sujet dimanche, Kylian Mbappé aurait pris la décision de signer au Real Madrid l'été prochain. Une mauvaise nouvelle pour le PSG au vu de l'importance du joueur mais Fédéric Antonetti n'est pas de cet avis. Il estime que toutes les parties seraient gagnantes si le deal venait à se concrétiser.

« L'histoire est finie » entre le PSG et Kylian Mbappé selon Daniel Riolo qui va dans les sens de l'information lâchée par Le Parisien ce week-end. Le capitaine de l'équipe de France devrait en effet rejoindre le Real Madrid, réalisant par la même occasion son rêve de gosse. Une perte considérable pour le PSG quand on observe les statistiques du Parisien. Mais pour Frédéric Antonetti, tout le monde s'y retrouvera, à commencer par le PSG qui tournera enfin la page, en passant par Kylian Mbappé qui va sortir de sa zone de confort et enfin pour le Real Madrid qui va récupérer un joueur hors norme.

PSG - Mbappé : La presse espagnole annonce du lourd pour son contrat https://t.co/NULrw8Aecm pic.twitter.com/hmI1Cwk0Hm — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

«C’est une situation perturbante pour le joueur et pour Paris»

« Mbappé ? Ils sont dans la même compétition, ils peuvent se rencontrer avec le Real Madrid. S’il annonce son départ avant le match, ça risque d’être compliqué pour lui, le club et même pour le Real Madrid. C’est toujours un peu délicat. C’est une situation perturbante pour le joueur et pour Paris », a tout d'abord indiqué Frédéric Antonetti sur Canal+ , avant de donner sa vision des choses.

«Je pense que c’est une bonne chose pour lui»