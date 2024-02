Mbappé : Le PSG tient sa star pour lui succéder ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aurait pris sa décision. Contrairement au printemps 2022, le PSG ne devrait pas la célébrer. Et pour cause, le capitaine de l’équipe de France aurait choisi de s’en aller libre de tout contrat au Real Madrid à la fin de la saison. Afin de pallier le vide que laissera Mbappé à Paris, les dirigeants du PSG jetteraient leur dévolu sur Victor Osimhen.

Entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, il semblerait que le mariage prendra fin au bout de sept années de vie commune. En effet, Le Parisien et ESPN ont tour à tour annoncés que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain allait plier bagage une fois l’exercice 2023/2024 terminé. Et ce n’est pas Laure Boulleau qui dira le contraire.

Kylian Mbappé : avec Paris, c’est fini ?

Sur les antennes de Canal+ dimanche soir, l’ancienne joueuse du PSG a fait savoir que ses connexions au sein du club parisien étaient unanimes : Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat à Paris et quittera le club en tant qu’agent libre à l’issue de la saison. Ce qui veut dire, qu’en l’espace d’une année, le PSG aura perdu l’intégralité de son ancien trio d’attaque : la MNM , initialement composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, qui sera donc le dernier partant.

PSG : Il annonce du lourd pour la succession de Mbappé https://t.co/fMgyLvbZMk pic.twitter.com/LnhxKZO6cG — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Rashford plus d’actualité, Osimhen le remplaçant de Mbappé au PSG ?