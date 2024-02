Mbappé - PSG : Il l’annonce, c’est terminé ! 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà acté son départ pour l’été prochain et semble se diriger vers le Real Madrid. Daniel Riolo, qui avait déjà annoncé cette nouvelle en milieu de semaine dernière, en a remis une couche dimanche soir soir sur l’avenir de la star du PSG.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! À en croire les dernières tendances dégagées dans la presse et notamment les révélations du Parisien , le capitaine de l’équipe de France aurait d’ores et déjà acté son départ du Parc des Princes en fin de saison, étant donné que son contrat arrive à expiration. Mbappé aurait fait le choix de ne pas prolonger, et se dirigerait donc tout droit en direction du Real Madrid. Forcément une grosse perte pour le PSG…

Mbappé : L’offre audacieuse du PSG https://t.co/btRWQnNDAO pic.twitter.com/HYAN5NAtkE — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Riolo avait annoncé son départ

La semaine dernière, au micro de l’After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo avait déjà lâché une bombe sur ce feuilleton Mbappé au PSG : « Ma boule de cristal me dit que cette fois, il part. C’est un ressenti ou des informations ? C’est toujours un mélange. C’est délicat le mercato. Je n’arrête pas de le répéter, même si tu as en face de toi le mec qui te dis c’est fait, il peut toujours se passer quelque chose. Je le maintiens, contrairement à ce qu’on pense, sa position sur le terrain, je ne crois pas que ça lui fasse plaisir », avait indiqué l’éditorialiste. Et il en a remis une couche dimanche soir…

« L’histoire est finie »