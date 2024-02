EXCLU : Danger pour l'Algérie avec Hervé Renard !

Amadou Diawara

Pour remplacer Djamel Belmadi, l'Algérie aurait coché le nom d'Hervé Renard. Selon Walid Acherchour, contacté par Le 10 Sport, le sélectionneur de l'équipe de France féminine est le candidat idéal pour prendre les rênes des Fennecs. Toutefois, d'après le membre de « Génération After » sur RMC, la fédération algérienne de football devrait batailler avec la Côte d'Ivoire et le Ghana pour le recrutement de Djamel Belmadi.

En lice pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie n'a pas passé le premier tour de la compétition. Et pourtant, les Fennecs ont hérité d'un tirage clément. En effet, l'Algérie a terminé à la dernière place de la poule D, derrière l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie.

«Mon choix numéro un serait Hervé Renard»

Au lendemain de l'élimination de son équipe, Djamel Belmadi a quitté son poste de sélectionneur. Pour le remplacer, la fédération algérienne de football aurait identifié le profil d'Hervé Renard. Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour - membre de « Génération After » de RMC - a validé le profil du sélectionneur de l'équipe de France féminine, avant d'annoncer que les Fennecs allaient devoir batailler pour s'offrir ses services.

Une bataille à trois avec la Côte d'Ivoire et le Ghana ?