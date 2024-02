EXCLU - CAN 2024 : Il annonce un coup dur pour la Côte d'Ivoire

Amadou Diawara

Alors que les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations vont débuter ce vendredi, Walid Acherchour a désigné l'équipe qu'il voyait soulever le trophée. Si la Côte d'Ivoire organise la compétition, l'éditorialiste de l'After Foot (RMC Sport) mise plutôt sur le Nigeria pour le sacre final le 11 février.

Miraculée lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire va affronter le Mali en quart de finale. De son côté, le Nigeria est opposé à l'Angola ce vendredi à 18 heures. Alors que les autres grosses cylindrées du continent ont été sorties lors des tours précédents, Walid Acherchour a donné son pronostic pour le titre final à la CAN.

Le Nigeria va remporter la CAN ?

Contacté par Le 10 Sport, Walid Acherchour - éditorialiste de l' After Foot (RMC Sport) - a estimé que le Nigeria allait remporter la Coupe d'Afrique des Nations le 11 février. La Côte d'Ivoire étant légèrement moins bien armée selon lui.

«J'ai trouvé que le Nigeria était supérieur»