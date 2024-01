EXCLU - CAN 2024 : Une surprise annoncée

Amadou Diawara

Depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, les grosses cylindrées du continent tombent une à une. En effet, pour les quarts de finale, il ne reste plus que la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Deux équipes qui ont eu des difficultés lors du premier tour. Contacté par Le 10 Sport, Guy Roland Ndy Assembé a estimé qu'une équipe surprise allait remporter la CAN cette année.

Cette Coupe d'Afrique des Nations est riche en surprises. En effet, les grosses sélections ne parviennent pas à honorer leur rang depuis le lancement de la compétition. D'une part, l'Algérie, la Tunisie et le Ghana n'ont pas réussi à passer le premier tour de la CAN. D'autre part, le Sénégal, le Cameroun, le Maroc et l'Egypte ne disputeront pas les quarts de finale.

Ndy Assembé annonce un champion surprise à la CAN

Parmi les équipes favorites avant le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations, il ne reste plus que la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Deux sélections qui ont eu du mal à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Contacté par Le 10 Sport, Guy Roland Ndy Assembé a pronostiqué qu'une équipe surprise allait remporter la CAN cette année.

«Ce sera une équipe qu'on n'attend pas»

« Qui va remporter la CAN ? Je pense que ce sera une surprise. Ce ne sera pas une équipe qu'on attend. Je vais dire le Nigeria avec une équipe qu'on attend pas. La Guinée joue bien, la RDC fait ses matchs et avance. Ils surprennent tout le monde à chaque fois. On se dit que le Congo ne va pas passer, puis finalement ils sont là. Je pense que ce sera une équipe qu'on n'attend pas » , a estimé Guy Roland Ndy Assembé, ancien gardien de but du Cameroun.

Le tableau des quarts de finale de la CAN

Nigeria - Angola vendredi à 18 heures.

Cap-Vert - Afrique du Sud samedi à 21 heures.

RD Congo - Guinée vendredi à 21 heures.

Mali - Côte d'Ivoire samedi à 18 heures.