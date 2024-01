Catastrophe à la CAN 2024, le Maroc dénonce un scandale

Amadou Diawara

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc s'est frotté à l'Afrique du Sud ce mardi soir. Toutefois, les Lions de l'Atlas ont été battus par les Bafana Bafana. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Romain Saïss a poussé un énorme coup de gueule, pointant du doigt l'arbitrage.

Ayant validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a affronté l'Afrique du Sud ce mardi soir. Cependant, les Lions de l'Atlas se sont inclinés contre les Bafana Bafana à la surprise générale (2-0).

Romain Saïss dégoupille après Maroc - Afrique du Sud

Alors que le Maroc est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations, Romain Saïss a poussé un coup de gueule en zone mixte. En effet, le défenseur des Lions de l'Atlas a pesté contre l'arbitrage du huitième de finale contre l'Afrique du Sud.

«Il faut arrêter de prendre les gens pour des c***»