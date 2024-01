EXCLU - CAN 2024 - Rolland Courbis : «Dans les cerveaux, ça ne tourne pas rond»

Amadou Diawara

Lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc et le Sénégal ont fait le job. De son côté, la Côte d'Ivoire a eu très chaud. Qualifiés de dernière minute pour les huitièmes de finale, les Eléphants ont remercié Jean-Louis Gasset et on tenté de le remplacer par Hervé Renard jusqu'à la fin de la compétition. Toutefois, la FFF a refusé de prêter le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Pour sa part, l'Algérie est éliminée de la CAN. Après le départ de Djamel Belmadi, les Fennecs auraient souhaité recruter Zinedine Zidane. Cependant, le Ballon d'Or 98 aurait décliné la proposition algérienne. Contacté par Le 10 Sport, Rolland Courbis a balayé toute l'actualité chaude de la Coupe d'Afrique des Nations. Interview.

Est-ce que la Côte d'Ivoire est capable d'aller au bout de la CAN malgré ses difficultés du premier tour et le départ de son sélectionneur Jean-Louis Gasset ?

On a déjà vu des exploits dans le football. Là, ce serait plus qu'un exploit, ce serait miraculeux.



Si Hervé Renard aurait pu apporter un plus à la Côte d'Ivoire ?

Ça aurait été sympa de le voir débarquer pour filer un coup de main. Sincèrement, je pensais que ça allait se faire. Je ne trouve pas ça catastrophique comme j'ai pu l'entendre. Il ne va pas n'importe où. C'est un endroit qu'il connait bien, avec qui il a gagné le CAN (en 2015). Par contre, ce que je trouve anormal, ce n'est pas qu'il n'y aille pas, mais c'est qu'on puisse casser avant même qu'on soit éliminés



Comment expliquer la défaite 4-0 de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale ?

Ça, c'est vraiment l'exemple du football, qui est difficile à pronostiquer ; parce que quand on voit l'action où (Nicolas) Pepe ne veut pas avoir de penalty... Eh bien pas de problème monsieur Pepe. Si tu ne veux pas avoir de penalty et que tu veux nous faire des sauts périlleux pour rester debout, ça te regarde ! Mais là, il n'y a pas d'explication.



Comment expliquer le fiasco de l'Algérie ?

Il y avait quand même un premier signe annonciateur il y a un an. Je me rappelle de ce but de (Karl) Toko-Ekambi (ndlr : barrage retour de la Coupe du Monde 2022 contre le Cameroun), quand les Algériens sont partis en courant pour s'embrasser etc, comme si le match était terminé. J'étais devant ma télé, et je me suis dis : "Mais qu'est ce qu'ils font ? Il n'est pas fini le match". Pourtant, je ne suis ni un devin, ni un génie moi. Comment vous pouvez vous embrasser comme des fadas, comme si tu marquais le deuxième but (d'écart) d'un match et qu'il restait deux minutes à jouer ? Quand tu vois ce type de comportements, tu t'aperçois quand même que dans les cerveaux, ça ne tourne plus très rond hein.



Zidane aurait refusé l'Algérie, pensez-vous qu'il aurait pu changer quelque chose à cette équipe ?

Je n'en sais rien du tout. Si je savais quelque chose, je penserais que je suis un voyant ou un devin. Par contre, qu'il apporte un plus, c'est une évidence.



Comment expliquer que le Maroc et le Sénégal aient honoré leur rang à la CAN, contrairement aux autres grosses cylindrées africaines ?

Il faut comparer ce qui est comparable. Le Maroc est dans la continuité de la Coupe du Monde, contrairement à d'autres équipes. N'oublions pas qu'ils ont été en demi-finale. Et encore, ça se joue tout juste avec des blessés. En ce qui concerne le Sénégal, le travaille qui est fait depuis des années, depuis les académies, je pense qu'ils sont tout simplement récompensés. Même si on peut penser à une finale Maroc-Sénégal, vu les surprises qu'il y a depuis le début, c'est loin d'être sûr.



Entre le Maroc et le Sénégal, qui est le mieux armé pour remporter la CAN ?

Vous n'avez pas une pièce ? On la jette en l'air et on voit sur qui ça tombe.



Après le Niger, vous voyez-vous reprendre une équipe africaine dans le futur ?

Non, je n'ai plus la patience. Après, aider 15 jours ou trois semaines, faire partie d'un staff pour préparer un match de qualification ou une CAN, ça oui. Sinon faire le métier de sélectionneur pendant un an, ou celui d'entraineur, ça je le dis, je le répète et je le re-répète, je n'ai plus la patience. J'ai toujours la passion pour le football, et ça je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours, mais je n'ai plus la patience.