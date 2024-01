EXCLU - CAN 2024 - Algérie : Un ancien coach de Zidane «n’a plus la patience»

Amadou Diawara

Passé totalement à côté de sa Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie est éliminée depuis la fin du premier tour. Alors que Djamel Belmadi a pris la porte, les Fennecs auraient tenté de boucler la signature de Zinedine Zidane, sans succès. Contacté par Le 10 Sport, Rolland Courbis a fermé indirectement la porte à l'Algérie, affirmant qu'il ne voulait plus s'assoir sur un banc.

Tombé dans le groupe D avec le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie, l'Algérie avait largement les moyens de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré son statut de favori, les Fennecs ont terminé à la dernière place de leur poule. Résultat, l'Algérie ne joue pas la phase à éliminations directes de la CAN.

EXCLU - Zidane : Cette annonce qui va faire mal à l'Algérie https://t.co/kkeBxE1TJa pic.twitter.com/ilsW82JgaH — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Zidane a recalé l'Algérie

Après l'élimination de l'Algérie, Djamel Belmadi a quitté son poste de sélectionneur. Pour prendre sa succession, les Fennecs auraient aimé boucler la signature de Zinedine Zidane. Mais à en croire L'Equipe , le Ballon d'Or 98 aurait refusé de devenir le nouveau sélectionneur de l'Algérie.

Courbis ne veut plus redevenir sélectionneur