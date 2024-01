EXCLU - CAN 2024 : Maroc, Sénégal... Il annonce un danger

Amadou Diawara

Lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal et le Maroc n'ont (presque) laissé aucune chance à leurs adversaires. Au contraire, les autres grosses cylindrées du continent ont eu des difficultés lors de la phase de groupes de la compétition. Contacté par Le 10 Sport, Rolland Courbis estime que les surprises de cette CAN ont les moyens de jouer un mauvais tour au Sénégal et au Maroc.

Le Sénégal et le Maroc sont les seules têtes d'affiche à avoir validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations sans encombre. En effet, les Lions de la Teranga ont fini en tête de la poule C avec trois victoires (Cameroun, Guinée et Gambie). De leur côté, les Lions de l'Atlas ont également fait forte impression dans le groupe F, l'emportant face à la Zambie et la Tanzanie et obtenant le point du nul contre la RD Congo.

Le Maroc et le Sénégal ont fait le job au 1er tour

Au contraire, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Egypte, la Tunisie, l'Algérie et le Ghana ont été surpris par les révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations, à savoir la Guinée équatoriale, le Cap-Vert ou encore l'Angola. Les Aigles de Carthage , les Fennecs et les Black Stars sont même sortis de la compétition dès la fin du premier tour. Contacté par Le 10 Sport, Rolland Courbis a pris position sur le Sénégal et le Maroc. Et l'ancien sélectionneur du Niger (de janvier à mai 2012) estime que les Lions de la Teranga et les Lions de l'Atlas doivent se méfier des outsiders de cette CAN.

Le Maroc et le Sénégal menacés par les surprises de la CAN ?