EXCLU - CAN 2024 - Côte d'Ivoire : Il balance sur le retour d'Hervé Renard

Amadou Diawara

Alors que la Côte d'Ivoire est passée tout près de l'élimination à la Coupe d'Afrique des Nations, Jean-Louis Gasset a été remercié en pleine compétition. Pour le remplacer, les Eléphants auraient aimé voir revenir Hervé Renard. Toutefois, la FFF a refusé de prêter le sélectionneur de l'équipe de France féminine jusqu'à la fin de la CAN. Contacté par Le 10 Sport, Rolland Courbis a lâché ses vérités sur ce dossier.

Comme le veut la tradition, la Côte d'Ivoire était dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays hôte cohabitait avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Après une victoire convaincante contre les Djurtus , les Eléphants se sont faits très peur. En effet, la bande à Seko Fofana est passée tout proche de l'élimination dès le premier tour de la CAN, ayant perdu à la fois contre le Nigeria (1-0) et la Guinée équatoriale (4-0). Finalement, la Côte d'Ivoire a validé son ticket pour les huitièmes de finale, et ce, parce qu'elle fait partie des quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes de la compétition. Malgré tout, Jean-Louis Gasset a été remercié par la fédération ivoirienne de football.

La FFF a refusé de prêter Hervé Renard à la Côte d'Ivoire

Pour remplacer Jean-Louis Gasset, la Côte d'Ivoire aurait aimé rapatrier Hervé Renard jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, la FFF a refusé de prêter le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Contacté par Le 10 Sport , Rolland Courbis a avoué qu'il aurait voulu voir Hervé Renard retrouver les Eléphants pour la suite de la CAN.

Frayeur à l'OM, «ce n’est pas très grave» https://t.co/Va1YAA2yFc pic.twitter.com/LGdnJBaqer — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

«Je pensais que ça allait se faire»