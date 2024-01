CAN 2024 : Guinée, Egypte et RD Congo au menu du jour

Amadou Diawara

Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée, la Guinée équatoriale, l'Egypte et la République démocratique du Congo jouent ce dimanche. En effet, le Syli National affronte Nzalang Nacional à 18 heures au stade Alassane Ouattara, tandis que les Pharaons sont opposés aux Léopards à 21 heures au stade San Pédro.

Alors que le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations est terminé, les huitièmes de finale de la compétition ont démarré ce samedi avec deux rencontres : Angola - Namibie et Nigeria - Cameroun. Ce dimanche deux autres matchs sont programmés. En effet, la Guinée se frotte à la Guinée équatoriale à 18 heures au stade Alassane Ouattara. Et à 21 heures, l'Egypte est au bras de fer avec la République démocratique du Congo au stade San Pédro. Comme depuis le début de la CAN, ces matchs sont à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Guinée équatoriale - Guinée à 18 heures

Véritable surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée équatoriale a fini en tête du groupe A. Et pourtant, le Nzalang Nacional a dû se frotter à la Côte d'Ivoire (3ème), pays hôte, au Nigeria (2ème) et à la Guinée-Bissau (4ème). De son côté, la Guinée figurait dans le groupe de la mort avec le Sénégal, le Cameroun et la Gambie. Au final, le Syli National a validé son ticket pour les huitièmes de finale en terminant troisième de la poule C. En effet, les hommes de Kaba Diawara font partie des quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

Egypte - RD Congo à 21 heures

Tombé dans le groupe B, l'Egypte a manqué ses débuts à la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Pharaons ont été tenus en échec par le Cap-Vert, leader surprise de la poule, le Ghana et le Mozambique. Malgré ses trois résultats nuls, la bande à Mohamed Salah est parvenue à se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN. A l'instar de l'Egypte, la République démocratique du Congo a réussi à passer la phase de groupes de la compétition en enchainant trois matchs nuls (contre le Maroc, la Zambie et la Tanzanie). En cas de victoire face aux Léopards , les Pharaons se frotteront au vainqueur du duel entre la Guinée équatoriale et la Guinée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

Les listes des équipes impliquées ce dimanche

Guinée : Aly Keita, Moussa Camara, Ibrahim Koné, Antoine Conte, Ibrahima Diakité (Reims), Issiaga Sylla (Montpellier), Sékou Sylla, Mouctar Diakhaby, Julien Janvier, Saidou Sow (Strasbourg), Mohamed Camara, Amadou Diawara, Seydouba Cissé, Aguibou Camara, Naby Keita, Aboudoulaye Touré (Le Havre), Mory Konaté, Ilaix Moriba, Karim Cissé (Saint-Etienne, L2), François Kamano, Morgan Guilavogui (Lens), Serhou Guirassy, Mohamed Bayo (Le Havre), José Kanté et Facinet Conte (Bastia, L2).



Guinée équatoriale : Jesus Owono, Manuel Sapunga, Aitor Embela ; Carlos Akapo, Nestor Senra, Esteban Obiang, Saul Coco, Jose Elo, Hugo Buyla, Basilio Ndong, Charles Ondo, Marvin Aneboh ; Federico Bikoro, Alex Balboa, Jose Machin, Santiago Eneme, Jannick Buyla, Pablo Ganet, Federico Nguema ; Edu Salvador, Noe Ela, Josete Miranda, Luisimi Nlavo, Jose Nabil, Emilio Nsue, Oscar Siafa et Salomon Obama.



Egypte : M. El Shenawy, A. El Shenawy, Abou Gabal, Sobhi, Hegazy, Abdel Moneim, Ali Jabr, Jalal, Sami, Hany, Kamal, Fattouh, Hamdi, Fathi, Ashour, Elneny, Attia, Zizo, Koka, Hamada, Salah, Fathi, Trezeguet, Marmoush, M. Mohamed (Nantes), Kahraba et Kouka.



République démocratique du Congo : Lionel Mpasi (Rodez, L2), Dimitry Bertaud (Montpellier), Baggio Siadi, Gédéon Kalulu (Lorient), Brian Bayeye, Chancel Mbemba (Olympique de Marseille), Rocky Bushiri, Henock Inonga, Dylan Batubinsika (Saint-Etienne, L2), Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy (Nantes), Edo Kayembe, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Gael Kakuta (Amiens, L2), Grady Diangana, Theo Bogonda, Silas Mvumpa, Meshack Elia, Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Yoane Wissa et Simon Banza.