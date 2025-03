Un joueur du PSG éjecté, l’annonce à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Même en débutant sur le banc, Marco Asensio parvient à se montrer décisif. Entré en cours de seconde période face à Bruges ce mardi (1-3), l'attaquant espagnol, prêté par le PSG, a inscrit le dernier but de son équipe. Sous ses nouvelles couleurs, le joueur s'éclate et a déjà convaincu ses coéquipiers comme John McGinn.

Pour l’heure, le prêt de Marco Asensio s’avère être une grande réussite, aussi bien pour le joueur, que pour le PSG, qui pourrait en récolter les fruits en fin de saison. Face à Bruges, l’attaquant espagnol a inscrit un nouveau but, son cinquième sous les couleurs d’Aston Villa. Signe d’une intégration réussie en Angleterre comme l’indique son coéquipier John McGinn.

Asensio adopté dans sa nouvelle équipe

« Asensio et Rashford ont tous deux une excellente réputation. Ils ont faim et veulent réussir. Ils travaillent tous les deux dur et n’ont pas de gros ego, du moins, nous ne les avons pas vus. Ils se sont très bien intégrés. Ce sont deux joueurs brillants et je suis ravi qu’ils soient ici » a confié le joueur dans des propos rapportés par Marca.

Le PSG jubile

S’il y en a un qui peut se frotter les mains, c’est bien le PSG. Étant donné qu’aucune option d’achat n’a été intégrée au deal, Asensio devrait retourner dans la capitale française cet été. Mais sa demi-saison à Aston Villa pourrait bien faire grimper sa valeur, et il pourrait être vendu contre une coquette somme. Tout va donc pour le mieux dans ce dossier.