60M€ : Le PSG a trouvé le nouveau Griezmann !

En septembre dernier, Antoine Griezmann lâchait une énorme bombe en officialisant sa retraite internationale. Un coup de tonnerre pour l'équipe de France qui doit trouver un nouveau joueur avec le même profil, ce qui semble très compliqué. Mais l'explosion de Désiré Doué au PSG pourrait bien changer la donne.

Le départ à la retraite d'Antoine Griezmann a laissé un énorme vide en équipe de France. Didier Deschamps ne parvient pas à trouver un joueur avec son profil capable d'apporter une touche technique au milieu de terrain. Mais pour Pierre Ménès, deux jeunes talents pourraient bien résoudre ce problème à savoir Magnhes Akliouche et surtout Désiré Doué qui flambe au PSG quelques mois à peine après son transfert pour 60M€.

Doué, le successeur de Griezmann ?

« Akliouche et Doué sont capables non pas de remplacer mais d’évoluer dans l’esprit qu’avait un Antoine Griezmann, ce qui n’est pas le cas de Dembélé et Olise. On peut malgré tout espérer en voir au moins un lors du prochain rassemblement de l’équipe de France », lâche-t-il sur sa chaîne YouTube.

«Akliouche et Doué sont capables d’évoluer dans l’esprit qu’avait un Antoine Griezmann»

Un avis partagé par Bixente Lizarazu. Il y a quelques jours, au micro de Téléfoot, le champion du monde 1998 envoyait en effet Désiré Doué en équipe de France : « Très honnêtement, avec ce qu'il a déjà fait à 19 ans, son intégration au PSG est exceptionnelle. La qualité de dribble et la variété de dribble... c'est un très très bon joueur. Didier (Deschamps, NDLR) a toujours tendance à attendre un peu, mais il peut avoir le même parcours qu'un Barcola qui a flambé comme lui et qui est arrivé en équipe de France. Mais oui ça arrivera ».