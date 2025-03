Ecarté par le PSG, il s'offre à l'équipe de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en 2022 alors qu'il était présenté comme un grand espoir du football français, Hugo Ekitiké n'avait jamais réussi à s'imposer au PSG. Depuis, il a rejoint l'Eintracht Francfort où il se révèle enfin au plus haut niveau. Au point d'afficher son ambition de rejoindre l'équipe de France très prochainement. Didier Deschamps est prévenu !

Pour le premier mercato de l'ère Luis Campos, le PSG avait recruté notamment Hugo Ekitiké en provenance de Reims en 2022. Cependant, après une saison en dents de scie, il a été poussé au départ, mais il avait alors refusé d'intégrer l'opération avec Randal Kolo Muani. Mis à l'écart, il a finalement rejoint l'Eintracht Francort six mois plus tard où il s'est imposé comme une valeur sûre de Bundelisga. Au point d'envisager un avenir en équipe de France.

Ekitiké se dit prêt pour l'équipe de France

« C'est le coach (Didier Deschamps) qui décide. Je me concentre sur la façon de toujours faire plus pour, pourquoi pas, y arriver un jour. Mais on est peut-être la meilleure nation du monde, les places sont chères donc il faut la mériter. Je vois ça comme le graal. L'équipe de France représente tout. Randal (Kolo Muani) était en équipe de France quand il jouait à Francfort. Il l'a fait, donc pourquoi pas moi ? », s'interroge-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre sur son rendement actuel.

«Randal l'a fait, donc pourquoi pas moi ?»

« La perfection ? On est loin encore (rires). Par définition, elle ne s'atteint jamais. Je me considère comme un joueur intéressant qui a beaucoup progressé mais qui a encore du chemin à parcourir. C'est bien. Mais j'ai faim de faire plus, j'ai faim de marquer, des faires des passes décisives, de gagner en fait. Je me dis que ce serait bien un jour que je me pose et que je me vois numéro 1. J'ai encore du chemin », ajoute Hugo Ekitiké.