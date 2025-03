OM : Annoncé à l’étranger, De Zerbi a choisi son prochain club !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié à l'OM jusqu'en juin 2027, Roberto de Zerbi a été associé à de nombreuses équipes italiennes, notamment au Milan AC, qui réfléchit déjà à se séparer de Sergio Conceiçao. Pour l'heure, il ne s'agit que d'un intérêt. D'ailleurs, Roberto de Zerbi fait fit des rumeurs et ne pense aucunement à un départ en fin de saison.

Grâce à sa bonne saison à l’OM, Roberto de Zerbi a vu sa valeur grimper en flèche, elle qui était déjà haute. Ces derniers jours, le nom du technicien italien a été associé à de nombreuses équipes de Serie A, notamment à la Juventus et au Milan AC, qui songe déjà à se séparer de Sergio Conceiçao.

Le Milan AC, principal danger pour l'OM ?

Selon le journaliste Guillaume Maillard-Pacini, De Zerbi fait effectivement partie d’une short-list composée par la direction du Milan AC. Pour autant, il est encore prématuré d’évoquer une possible arrivée du technicien en Serie A. Parce qu’il s’agit seulement d’une suggestion. Mais méfiance car la piste pourrait bien être creusée à mesure que la côte de Conceiçao baisse.

De Zerbi annonce la couleur

Le prochain directeur sportif du Milan AC sera en charge de ce dossier. Pour l’instant, Roberto de Zerbi ne se préoccupe pas de cet intérêt et se concentre entièrement sur l’OM. « Je compte rester ici trois ou quatre ans, je me sens très bien et je n'ai aucune envie de partir ! Rassurez-vous ! » avait-il déclaré en conférence de presse vendredi.