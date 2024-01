EXCLU - Zidane : Cette annonce qui va faire mal à l'Algérie

Amadou Diawara

L'Algérie est passée totalement à côté de sa Coupe d'Afrique des Nations 2024. Eliminés dès le premier tour de la compétition, les Fennecs ont décidé de se séparer de Djamel Belmadi pour lancer une toute nouvelle dynamique. Pour remplacer son sélectionneur, la fédération algérienne de football aurait tenté de s'offrir les services de Zinedine Zidane, mais ce dernier aurait refusé. Contacté par Le 10 Sport, Rolland Courbis a pris position sur ce dossier.

Tombé dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, l'Algérie avait hérité d'une poule largement à sa portée. Et pourtant, les Fennecs n'ont pas validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après deux résultats nuls - contre les Palancas Negras et les Etalons - et leur défaite face aux Mourabitounes , les hommes de Djamel Belmadi sont éliminés de la compétition dès le premier tour. Ce qui a provoqué le départ du sélectionneur de l'Algérie.

Zidane aurait recalé l'Algérie

Au lendemain de l'élimination à la CAN, la fédération algérienne de football a annoncé le départ de Djamel Belmadi. Pour remplacer leur sélectionneur, les Fennecs auraient tenté de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Toutefois, le Ballon d'Or 98 aurait décliné la proposition de l'Algérie d'après L'Equipe . Une très mauvaise nouvelle selon Rolland Courbis.

Zidane aurait apporté un plus à l'Algérie