Mercato : Un ancien entraîneur de l’OM pour sauver l'Algérie ?

L'élimination de trop pour Djamel Belmadi. Battu par la Mauritanie (1-0), les Fennecs ne sont pas parvenus à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après le coup de sifflet final, le départ du technicien a été annoncé. Immédiatement après, les responsables se sont penchés sur sa succession. Plusieurs noms ont été cités.

Depuis la victoire à la CAN 2019, Djamel Belmadi a enchaîné les contreperformances. Eliminé dès la phase de groupes lors de l'édition 2022 et incapable de qualifier l'Algérie pour le Mondial 2022, le technicien a une nouvelle fois disparu dès la première phase en Côte d'Ivoire. Battu par la Mauritanie, Belmadi a été remercié par sa Fédération. « J’ai rencontré le sélectionneur national, M. Djamel Belmadi, pour discuter des conséquences de cette amère élimination, et nous sommes parvenus à un accord à l’amiable pour rompre le contrat qui lie le sélectionneur à la Fédération algérienne de football. Nous remercions l’entraîneur Djamel Belmadi pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière » a confié Walid Sadi, responsable du football algérien.

CAN 2024 : Algérie éliminée, quiz sur son palmarès dans la compétition https://t.co/9f90NP6UfG pic.twitter.com/yftTlvXJG4 — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Sampaoli proposé à la Fédération algérienne

La CAN n'est pas encore terminée que les médias algériens citent plusieurs noms pour le remplacer sur le banc des Fennecs . Selon les informations de Compétition, le profil de Jorge Sampaoli, ancien coach de l'OM, aurait été proposé. Le technicien argentin, libre depuis son départ de Flamengo en septembre dernier, ne serait pas contre une aventure à l'étranger.

Les autres prétendants à la succession de Belmadi