CAN 2024 : Riolo balance sur un joueur de l’Algerie !

L’Algérie a été éliminée de la CAN à la surprise générale mardi soir suite à sa défaite contre la Mauritanie et quitte donc la compétition par la toute petite porte. Daniel Riolo s’est lâché dans l’After Foot sur la sélection de Djamel Belmadi, et tacle notamment Islam Slimani sur son poids.

C’est l’une des grandes surprise de cette CAN 2024 : l’Algérie ne sera pas au rendez-vous des 8es de finale, puisque les Fennecs ont chuté mardi soir lors de leur dernier match des phases de poules contre la Mauritanie (0-1). Une élimination qui fait couler beaucoup d’encre, et Daniel Riolo n’a pas hésité à balancer sur l’Algérie au micro de l’ After Foot sur RMC Sport .

Fiasco à la CAN : l’Algérie dénonce https://t.co/FF9cTtwXap pic.twitter.com/hrvrrNzs6a — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

« Un coach au bout du rouleau... »

« Quand tu vois ton équipe être aussi mauvaise, tu ne peux pas nourrir de regrets. C’est la faute à personne, si ce n’est à eux mêmes, à leur médiocrité, à un coach au bout du rouleau de chez bout du rouleau complet. (…) C’est une décrépitude, c’est un fiasco total pour cette sélection. C’est vraiment terrible », lâche Riolo, avant de tacler frontalement plusieurs joueurs de l’Algérie comme Islam Slimani dont il dénonce le surpoids.

« Il est venu avec son frigo, t’as vu son bide ? »