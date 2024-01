CAN 2024 - Fiasco de l’Algérie : Clash avec la presse

Amadou Diawara

Battue par la Mauritanie ce mardi soir, l'Algérie ne disputera pas les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Interrogé par un journaliste en conférence de presse d'après-match, Djamel Belmadi a poussé un énorme coup de gueule, reprochant à son interlocuteur de nuire à son équipe.

Tenue en échec par l'Angola et le Burkina Faso, l'Algérie se devait de l'emporter face à la Mauritanie pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et malheureusement pour les Fennecs , ils se sont inclinés à la surprise générale (1-0).

Belmadi dégoupille en conférence de presse

Après la défaite de l'Algérie face à la Mauritanie, Djamel Belmadi s'est présenté en conférence de presse. Et le sélectionneur des Fennecs a profité de l'occasion pour régler ses comptes avec un journaliste.

CAN 2024 : Maroc, Mali, Tunisie... Le programme du jour https://t.co/vAiu0saPy3 pic.twitter.com/BTvtwiXpHy — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

«Depuis le début, tu es en mission»