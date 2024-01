CAN 2024 : Cette star du PSG a plombé le Maroc

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Maroc a perdu contre l'Afrique du Sud en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur penalty, Achraf Hakimi avait la possibilité d'inscrire le but de l'égalisation face aux Bafana Bafana. Toutefois, la star du PSG et des Lions de l'Atlas n'a pas réussi à cadrer son tir. Présent en conférence de presse d'après-match, Walid Regragui a reconnu que la tentative manquée par Achraf Hakimi avait mis un coup derrière la tête de ses joueurs.

Présent en conférence de presse après l'élimination du Maroc, Walid Regragui a avoué que la tentative manquée par Achraf Hakimi avait mis un coup derrière la tête de ses joueurs.

«Ça a mis un coup derrière la tête des joueurs»

« Premièrement, félicitations à l'Afrique du Sud. Ils ont joué le match qu'il fallait jouer face à nous. Nous, pour gagner ce match, il aurait peut-être fallu plus d'intensité en première mi-temps, plus d'efficacité aussi sur les situations qu'on a. À ce niveau-là, le peu d'occasions qu'on a, il faut en profiter. On ne l'a pas fait. Le but nous a fait rentrer dans le match, malheureusement, on a reconnu une autre équipe » , a confié Walid Regragui, avant d'en rajouter une couche.

«Le coup franc, ça nous a tués»