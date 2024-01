CAN 2024 - Maroc : Un départ déjà acté après le fiasco ?

Amadou Diawara

A la surprise générale, le Maroc a perdu contre l'Afrique du Sud ce mardi soir. Alors que les Lions de l'Atlas sont éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Walid Regragui pourrait claquer la porte. En effet, le sélectionneur marocain a laissé clairement entendre qu'il partirait si son équipe n'atteignait pas le dernier carré de la compétition.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc s'est frotté à l'Afrique du Sud ce mardi soir. Et contre toute attente, les Bafana Bafana sont venus à bout des Lions de l'Atlas (2-0). Après cette contre-performance du Maroc, Walid Regragui pourrait prendre le large, comme il l'avait clairement laissé entendre avant le début de la CAN.

«Si j’ai échoué, on laisse la place à un autre»

« Si on n’est pas dans le dernier carré, c’est qu’on a échoué, ça ne voudra pas dire que je suis un mauvais coach, mais on aura échoué. Si j’ai échoué, on laisse la place à un autre, mais au moins on laisse cet ADN. Avant tout le monde disait qu’un quart de finale de CAN, c’était pas mal… mais à un moment, tu dois être en demi-finale » , avait annoncé Walid Regragui il y a tout juste un an.

«Tu dois être en demi-finale»

Après l'élimination du Maroc en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Walid Regragui est revenu sur ses propos tenus en janvier 2023. « J’avais dit que le Maroc se devait d’aller en demi-finale, donc je vais m’asseoir avec mon président. On va bien discuter. Je ne me cache jamais, on va prendre nos responsabilités, en tout cas la mienne. Aujourd’hui, j’ai échoué, donc il faut assumer » , a confié le sélectionneur des Lions de l'Atlas au micro de BeIN SPORTS , avant de faire son mea culpa en conférence de presse.

«Je vais m’asseoir avec mon président, on va bien discuter»