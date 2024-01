Clash à la CAN 2024, l'affaire va prendre un nouveau tournant

Amadou Diawara

Après le duel entre le Maroc et la République démocratique du Congo, Walid Regragui est allé au clash avec Chancel Mbemba. Ayant écopé d'une suspension de quatre matchs - dont deux avec sursis - le sélectionneur des Lions de l'Atlas a vu sa sanction être annulée. Révoltée, la fédération congolaise de football a décidé de saisir le TAS (Tribunal Arbitral du Sport).

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN, le Maroc a affronté la République démocratique du Congo. Alors que la rencontre était très tendue, un clash a éclaté après le coup de sifflet final. En effet, Walid Regragui et Chancel Mbemba ont eu une prise de bec sur la pelouse du stade de San Pédro. Une altercation qui a provoquée une bagarre générale entre joueurs et membres du staff du Maroc et de la RDC.

La suspension de Regragui est annulée

Après ces incidents, Walid Regragui a écopé d'une suspension de quatre matchs, dont deux avec sursis, dans un premier temps. Et après avoir manqué le duel entre le Maroc et la Zambie le 24 janvier, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a vu sa sanction être annulée. Ce qui a révolté la République démocratique du Congo.

La RDC va saisir le TAS