CAN 2024 : Bagarre générale, polémique, arrangements… il pousse un coup de gueule

Après son altercation avec Chancel Mbemba, Walid Regragui a écopé d'une suspension de quatre matchs, dont deux avec sursis. Une sanction qui a finalement été annulée. Présent en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur du Maroc a poussé un coup de gueule sur toutes les polémiques autour de son équipe.

Lors du duel entre le Maroc et la République démocratique du Congo en Coupe d'Afrique des Nations, Walid Regragui est allé au clash avec Chancel Mbemba. Une prise de bec qui a provoquée une bagarre générale entre joueurs et membres du staff des Lions de l'Atlas et des Léopards .

La suspension de Regragui est annulée

Après ces incidents, Walid Regragui a été suspendu pour une durée de quatre matchs, dont deux avec sursis. D'ailleurs, le sélectionneur du Maroc a purgé une partie de sa peine lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la CAN (victoire 1-0 contre la Zambie). Alors que sa sanction a finalement été annulée, Walid Regragui a poussé un coup de gueule sur toutes les polémiques liées à son équipe.

«On ne veut pas perdre de temps avec les polémiques»