CAN 2024 : Sénégal, Côte d'Ivoire... Le programme de cette journée

Ce lundi, deux rencontres des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations sont prévues : Cap-Vert - Mauritanie et Sénégal - Côte d'Ivoire. Le premier match a lieu à 18 heures au stade Félix Houphouët-Boigny, tandis que le choc entre les Lions de la Teranga et les Eléphants débute à 21 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

Cap-Vert - Mauritanie à 18 heures

Tombé dans le groupe B avec l'Egypte, le Ghana et le Mozambique, le Cap-Vert est l'une des révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Requins Bleus ont créé la surprise en terminant à la première place de leur poule. Grâce à son classement, le Cap-Vert affronte le troisième du groupe D : la Mauritanie. Ayant hérité de l'Angola, du Burkina Faso et de l'Algérie, les Mourabitounes ont réussi l'exploit de finir devant les Fennecs dans leur poule. En effet, la Mauritanie a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en faisant partie des quatre meilleurs troisièmes du premier tour, l'Algérie étant classée quatrième est éliminée. Le vainqueur du duel entre le Cap-Vert et la Mauritanie affrontera le Maroc ou l'Afrique du Sud samedi soir, et ce, pour tenter d'atteindre le dernier carré de la compétition.

Sénégal - Côte d'Ivoire à 21 heures

Le Sénégal était dans le groupe de la mort avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Et pourtant, les Lions de la Teranga ont fait un sans-faute au premier tour de la CAN, ayant remporté tous leurs matchs. De son côté, la Côte d'Ivoire a eu un parcours beaucoup plus laborieux sur ses terres. En effet, le pays hôte est passé tout près de l'élimination, finissant troisième du groupe A, qu'il composait avec la surprenante Guinée équatoriale (leader), le Nigeria (2ème) et la Guinée-Bissau (4ème). Celui qui remportera ce bras de fer entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire défiera le Mali ou le Burkina Faso en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce samedi.

Les listes des équipes impliquées ce lundi

Cap-Vert : Vozinha, Marcio do Rosa, Dylan Silva, Dylan Tavares (Bastia, L2), Roberto Lopes, Stopira, Diney, Logan Costa (Toulouse), Joao Correia, Steven Moreira, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kenny Rocha, Patrick Andrade, Kevin Pina, Joao Paulo, Cuca, Laros Duarte, Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Djaniny, Willy Semedo, Jovane Cabral, Bebe, Helio Varelan et Bryan Teixeira.



Mauritanie : Babacar Niasse (Guingamp, L2), Babacar Diop, Namori Diaw, Lamine Ba, Mohamed Dellah Yali, El Hassen Houeibib, Nouh Mohamed El Abd, Bakary N’Diaye, Khadim Diaw, Aly Abeid, Ibrahima Keita, Guessouma Fofana, Mouhsine Bouddha, Oumar Ngom (Pau, L2), Omaré Gassama (Châteauroux, N1), Bakari Camara (FC Villefranche, N1), Sidi Ahmed Mohamed El Abd, El Hadji Ba, Abdallahi Mahmoud, Hemeya Tanji, Aboubakar Kamara, Souleymane Anne, Aboubakary Koita, Pape Ibnou Ba (Concarneau, L2), Souleymane Doukara, Idrissa Thiam et Amar Sidi Bouna.



Sénégal : Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw (Clermont), Youssouf Sabaly, Krepin Diatta (Monaco), Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Formose Mendy (Lorient), Niakhaté Ndiaye (Troyes, Ligue 2), Abdoulaye Seck, Fodé Ballo-Touré, Ismail Jakobs (AS Monaco), Lamine Camara (Metz), Pape Sarr, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy (RC Lens), Pape Gueye (OM), Pathé Ciss, Idrissa Gueye, Nicolas Jackson, Abdallah Sima, Habib Diallo, Iliman Ndiaye (OM), Ismaïla Sarr (OM), Sadio Mané et Boulaye Dia.



Côte d'Ivoire : Yahia Fofana (Angers, Ligue 2), Badra Ali Sangaré, Charles Folly, Serge Aurier, Willy Boly, Ismaël Diallo, Ousmane Diomandé, Ghislain Konan, Odilon Kossonou, Evan Ndicka, Wilfred Singo (AS Monaco), Amani Lazaré, Idrissa Doumbia, Seko Fofana, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri, Simon Adingra, Jonathan Bamba, Jérémie Boga (OGC Nice), Oumar Diakité (Reims), Max-Alain Gradel, Sébastien Haller, Karim Konaté, Christian Kouamé, Jean-Philippe Krasso et Nicolas Pépé.