EXCLU - CAN 2024 : Catastrophe pour l'Algérie, cet accident a tout déclenché ?

En lice pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie a terminé à la dernière place de son groupe lors du premier tour. Résultat, les Fennecs ne jouent pas les huitièmes de finale de la compétition. Selon Rolland Courbis, contacté par Le 10 Sport, la désillusion contre le Cameroun a été « un premier signe annonciateur » de ce fiasco.

En lice pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie figurait dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Malgré leur statut de grandissime favori, les Fennecs ont terminé à la dernière place de leur poule.

La défaite contre le Cameroun a laissé des traces ?

Contacté par Le 10 Sport, Rolland Courbis a expliqué la contre-performance de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations. Selon l'ancien sélectionneur du Niger (de janvier à mai 2012), les Fennecs ont un mauvais comportement depuis la déroute lors du barrage retour de la Coupe du Monde 2022. En effet, les hommes de Djamel Belmadi ont vécu un terrible scénario face au Cameroun. Alors que les Fennecs avaient inscrit le but de la qualification à la 118ème minute de jeu, les Lions Indomptables ont finalement réussi à arracher la victoire grâce à Karl Toko-Ekambi, et ce, dans les ultimes instants de la partie (120+4'). Le Cameroun ayant finalement validé son ticket pour le Mondial au Qatar grâce aux buts inscrits à l'extérieur (2-2 sur l'ensemble des deux matchs).

«Comment vous pouvez vous embrasser comme des fadas ?»