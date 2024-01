CAN 2024 - Sénégal - Côte d'Ivoire : Diffusion TV, équipes probables...

Amadou Diawara

Qualifiée (presque) miraculeusement, la Côte d'Ivoire joue son huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce lundi soir. En effet, les Eléphants ont la lourde tâche de se frotter au Sénégal, qui a remporté ses trois matchs dans le groupe de la mort. Une rencontre programmée à 21 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

Le choc de cette journée de lundi aura lieu à 21 heures au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. En effet, la Côte d'Ivoire se frotte au Sénégal en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS . Si les Lions de la Teranga ont validé aisément leur ticket pour la phase à éliminations directes de la CAN, ce n'est pas du tout le cas des Eléphants .

Sans-faute pour le Sénégal

Tombé dans le groupe de la mort, le Sénégal a eu moins de difficulté que prévu lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions de la Teranga étaient en véritable promenade de santé, ayant battu à la fois la Gambie, le Cameroun et la Guinée dans la poule C. Grâce à leurs neuf points, les hommes d'Aliou Cissé affrontent le troisième du groupe A ce lundi soir.

La Côte d'Ivoire a eu très chaud

Comme le veut la tradition, la Côte d'Ivoire était dans le groupe A. En effet, le pays hôte a disputé le tout premier match de la Coupe d'Afrique des Nations contre la Guinée-Bissau. Et si les Eléphants l'ont emporté contre leur premier adversaire (2-0), ils sont tombés face au Nigeria (0-1), avant de se faire humilier par la Guinée équatoriale (0-4). Miraculée, la bande à Seko Fofana a composté son billet pour les huitièmes de finale de la CAN in-extremis, et ce, grâce à sa place parmi les quatre meilleurs troisièmes du premier tour. Malgré tout, Jean-Louis Gasset a quitté le navire ivroirien, remplacé par l'intérimaire Emerse Faé.

Les compositions probables de Sénégal - Côte d'Ivoire

Le XI probable d'Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal : Edouard Mendy - Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs - Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye, Lamine Camara - Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Sadio Mané.



Le XI probable d'Emerse Faé, le sélectionneur intérimaire de la Côte d'Ivoire : Yahia Fofana - Wilfried Singo, Willy Boly, Evan Ndicka, Ghislain Konan - Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Seko Fofana - Oumar Diakité, Jean-Philippe Krasso et Christian Kouamé.