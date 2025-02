Kylian Mbappé : Le clan Zidane lui répond !

La rédaction

Agréablement surpris par le triplé de Kylian Mbappé en Ligue des champions, Zinédine Zidane était présent lors du match face à Manchester City, une nouvelle qui a ravi Mbappé. Interrogé par la presse espagnole, Luca Zidane est revenu sur la déclaration de l'attaquant français à propos de son père.

Zinédine Zidane était présent dans les tribunes du Santiago Bernabéu lors du match de Ligue des champions du Real Madrid face à Manchester City, qui s'est soldé par une victoire 3-0 des Madrilènes. L'ancien coach Merengue a apprécié particulièrement la performance de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Une réaction qui a fait très plaisir au principal concerné.

Zidane au PSG : Il confirme en direct !

➡️ https://t.co/5qrbQP0PWy pic.twitter.com/434M5NY6y8 — le10sport (@le10sport) February 21, 2025

«Kylian a fait un grand match»

Dans une interview donnée à Relevo, Luca Zidane, fils de Zinédine Zidane, a été questionné sur la réaction de son père au triplé de Mbappé. Lorsque le journaliste lui demande s'il a entendu la déclaration de l'attaquant français, le gardien de but répond :

«Oui, je n'ai pas entendu les déclarations, pour être honnête. Je ne sais pas quoi vous dire, Kylian a fait un grand match l'autre jour et rien, c'est vrai que mon père était au stade.»

«Zizou est une idole»

Pour rappel, Kylian Mbappé avait déclaré en zone mixte à propos de la réaction de Zinédine Zidane sur son triplé :

« Zizou est une idole pour moi, en tant que Français et maintenant en tant que Madrilène. Zizou représente beaucoup de choses pour nous, Français. Ne touchez pas à Zizou. Si mon match l'a fait sourire, je suis l'enfant le plus heureux du monde. Une soirée comme celle-ci... C'est sûr que les gens m'ont beaucoup parlé de ce qu'est une grande soirée de Ligue des champions au Bernabéu. Maintenant, j'ai pu voir de mes yeux ce que c'est et j'espère que nous en aurons encore beaucoup d'autres. »