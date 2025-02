En pleine polémique, Textor revoit son ex !

La rédaction

John Textor s'est séparé de son entraîneur, Pierre Sage, fin janvier, avant de le remplacer par Paulo Fonseca. Mais voilà qu'entre les deux, le contact n'a pas été définitivement rompu. L'ancien entraîneur de l'OL a ainsi révélé avoir revu John Textor au restaurant, par hasard, la veille du match opposant l'OL et le PSG.

Pierre Sage s'est fait virer de son poste d'entraîneur de l'OL en début d'année, au grand dam de beaucoup de supporters rhodaniens. Le 27 janvier, à la suite de mauvais résultats, notamment un match nul face à Nantes, qui était le cinquième match sans victoire de l'OL, l'ancien entraîneur de l'académie a été écarté de son poste et a été remplacé quelques jours plus tard par le coach portugais Paulo Fonseca. Cependant, Pierre Sage est resté en contact avec John Textor, son ancien président, lui qui est actuellement au coeur des polémiques pour ses clashs notamment avec Nasser Al-Khelaïfi et Pablo Longoria.

Un nouveau chapitre s’écrit à l'OL ! 🔄 Textor a déjà un plan en tête pour la succession de Sage. Qui sera le prochain coach ?

➡️ https://t.co/ezyhzsv13r pic.twitter.com/QSxSrNUGDN — le10sport (@le10sport) January 28, 2025

Textor revoit Pierre Sage

Ancien coach de l'OL, Pierre Sage a révélé à L'Équipe avoir revu John Textor samedi dernier, juste avant le match face au PSG : « Je vous donne une anecdote : je l’ai croisé par hasard au restaurant samedi dernier, la veille du match contre le PSG. D’ailleurs, je pense que beaucoup de gens nous ont vus, mais on ne s’est pas cachés. On était bien contents de se revoir. On n’a pas du tout parlé de l’OL, on a surtout parlé de la suite et de mon quotidien. Il avait besoin de savoir ce que je faisais. »

« Je sais qu'un jour je reviendrai entraîner l'OL »

Pierre Sage s'est exprimé pour la première fois depuis son départ de l'OL et révèle avoir de nombreuses demandes. Pour lui, son histoire avec l'OL n'est cependant pas terminée : « Oui, j'ai eu plusieurs offres, mais j'avais d'abord besoin de faire le point avec ce que je viens de vivre. Et si je dois donner une suite aux sollicitations, c'est pour trouver quelque chose qui me convienne et qui corresponde à ce que je viens de vivre, justement. C'est pour ça que j'ai refusé pas mal de choses ces derniers temps. Maintenant, il est évident que j'ai envie de coacher car ça me manque [...] Je sais qu'un jour je reviendrai entraîner l'OL. »