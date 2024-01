EXCLU - CAN 2024 : La Côte d'Ivoire sauvée par un miracle ?

Amadou Diawara

La Côte d'Ivoire aurait pu sortir dès le premier tour de sa Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Eléphants se sont qualifiés in-extremis pour les huitièmes de finale de la compétition, faisant partie des quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes. Contacté par Le 10 Sport, Rolland Courbis a estimé que la Côte d'Ivoire avait besoin d'un miracle pour atteindre la finale de la CAN.

La Côte d'Ivoire accueille la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Après une victoire convaincante dès leur entrée en lice dans la compétition (victoire 2-0 contre la Guinée-Bissau), les Eléphants ont sombré. En effet, les hommes de Jean-Louis Gasset ont perdu face au Nigeria (1-0), avant de se faire humilier par la Guinée équatoriale (défaite 4-0). Une correction qui aurait pu être fatale à la Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire a eu chaud à la CAN

A l'issue du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire était au bord de l'élimination. En effet, la bande à Seko Fofana s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition parce qu'elle faisait partie des quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes. Elle tentera de décrocher une place en quart de finale contre le Sénégal ce lundi soir. Et à en croire Rolland Courbis, contacté par Le 10 Sport, la Côte d'Ivoire a besoin d'un miracle pour avoir une chance de jouer la finale de sa CAN.

«Ce serait miraculeux»