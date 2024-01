CAN 2024 : Sénégal, Maroc, Egypte... C'est le fiasco !

Amadou Diawara

Lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, plusieurs grosses cylindrées sont tombées. En effet, le Cameroun a été battu par le Nigeria, le Maroc a sombré face à l'Afrique du Sud, l'Egypte a été éliminée par la République démocratique du Congo et le Sénégal a été surpris par la Côte d'Ivoire.

A l'issue du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, trois grosses cylindrées ont déjà pris la porte : la Tunisie, l'Algérie et le Ghana. Lors des huitièmes de finale de la compétition, quatre autres équipes postulant pour le titre final ont été éliminées : le Cameroun, le Maroc, l'Egypte et le Sénégal.

Le Maroc, l'Egypte et le Sénégal sortent par la petite porte

Opposé au Nigeria, le Cameroun ne disputera pas les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions Indomptables se sont inclinés 2-0 contre les Super Eagles . De son côté, le Maroc a perdu contre l'Afrique du Sud à la surprise générale. Malgré un penalty sifflé, les Lions de l'Atlas n'ont pas réussi à inscrire le moindre but. Achraf Hakimi n'ayant pas réussi à cadrer (2-0). Favorite contre la République démocratique du Congo, l'Egypte a sombré à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 8-7). Enfin, le Sénégal est tombé de très haut. Ayant remporté tous ses matchs du premier tour, les Lions de la Teranga ont été surpris par la Côte d'Ivoire (1-1, 5-4). Et pourtant, les Eléphants s'étaient qualifiés miraculeusement pour les huitièmes de finale de la CAN. En parallèle, l'Angola a battu la Namibie (3-0), le Cap-Vert est venu à bout de la Mauritanie (1-0), la Guinée a arraché la victoire à la dernière seconde contre la Guinée équatoriale (1-0) et le Mali s'en est sorti face au Burkina Faso (2-1).

Le programme des quarts de finale de la CAN

Nigeria - Angola vendredi à 18 heures.

Cap-Vert - Afrique du Sud samedi à 21 heures.

RD Congo - Guinée vendredi à 21 heures.

Mali - Côte d'Ivoire samedi à 18 heures.