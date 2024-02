PSG - Mbappé : La presse espagnole annonce du lourd pour son contrat

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi, de nouveaux détails apparaissent sur le prochain contrat de Kylian Mbappé. Le joueur, qui aurait pris la décision de quitter le PSG en fin de saison, devrait s'engager avec le Real Madrid pour une durée de six ans. Il devrait devenir le joueur le mieux payé de l'histoire du club espagnol.

L'annonce de Kylian Mbappé au sujet de son prochain club ne devrait plus tarder. En fin de contrat avec le PSG, le joueur français devrait prendre la parole dans les prochains jours afin de dévoiler l'identité de son prochain club. Selon les informations du Parisien , Mbappé aurait pris la décision de rejoindre le Real Madrid, mais ni Nasser Al-Khelaïfi, ni le club espagnol n'auraient été mis au courant. « Le Real attend que Mbappé annonce officiellement sa décision, parle avec le PSG. Et ensuite ils discuteront pour voir si Mbappé a envie de venir au Real. Il y a beaucoup de tranquillité du côté du Real Madrid » a confié le journaliste Fred Hermel sur le plateau de RMC.

Le salaire de Mbappé est révélé

Dès l'annonce de Mbappé, le Real Madrid devrait lui proposait un contrat, dont les contours ont été dévoilés par le journaliste espagnol Tomás González-Martín. Durant l'émission El Debate, il a été annoncé que l'international tricolore devrait toucher un salaire brut de 60M€ (32M€ nets). Il deviendrait le joueur le mieux payé du vestiaire devant Toni Kroos, mais aussi le plus gros salaire de l'histoire du club. Selon ses informations, Mbappé pourrait s'engager avec le Real Madrid jusqu'en 2030. Sa prime de transfert avoisinerait les 100M€.

Mbappé va battre des records