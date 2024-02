L'OM dévoile le secret de son dossier chaud de l'hiver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de mercato, l'avenir de Jonathan Clauss a monopolisé l'actualité de façon totalement inattendue compte tenu de l'importance de l'international français. Finalement, le joueur est resté à l'OM et en conférence de presse, Pablo Longoria a justifié les discussions concernant l'avenir de Jonathan Clauss.

Comme d'habitude, l'OM a animé le mercato cet hiver. Et pourtant, cela aurait pu être encore plus agité. Et pour cause, dans les dernières heures du mercato, le club phocéen a voulu pousser au départ Jonathan Clauss. Un choix qui a surpris puisque l'international français est l'un des meilleurs joueurs de l'OM depuis le début de saison. En conférence de presse, Pablo Longoria a toutefois justifié ce feuilleton.

Longoria sort du silence pour Clauss

« Je crois que cela a été mouvementé, il faut bien expliquer les différentes situations. Il y a une chose qui est la plus importante d'entre tout et franchement c'est l'institution. L'institution c'est quelque chose de très important, et me respect que l'on doit tous envers le club c'est l'institution pour tout le monde quand on travaille au club au quotidien. Avec Jonathan Clauss, c'était une situation et je vais être clair car on a parlé cette semaine et il n'y a aucun type de problème, tout le contraire. Je crois que la situation de la semaine dernière a eu un impact positif sur Jonathan car il a montré un gros niveau à l'entraînement cette semaine. Je tiens à le féliciter pour le niveau d'engagement et j'espère qu'il va nous donner de la continuité dans ce moment. On n'a pas apprécié différentes choses, j'en parle parce que c'est nécessaire que nos supporteurs et les gens connaissent la vérité. On a eu beaucoup de discussions avec Jonathan et c'est un joueur avec des conditions extraordinaires. Je crois qu'en France il n'y a pas beaucoup de latéraux avec des conditions comme les siennes. En plus, il a une sensibilité spéciale et c'est un joueur même attachant. Mais en tant qu'international avec la France, en ce moment où on veut de la responsabilité et des leaders, j'attends qu'il soit un exemple positif dans beaucoup de situations », explique le président de l'OM avant de poursuivre .

«Pendant un moment il n'était pas le type d'exemple positif que l'on voulait»